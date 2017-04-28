СК проверяет информацию о массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку информации о массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду в Свердловской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"28 апреля 2017 года в следственный отдел по городу Сысерть СК России по Свердловской области поступила информация о массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду. По поступившей информации организовано проведение доследственной проверки", - сказали в пресс-службе, не уточнив деталей.

По данным ведомства, в рамках проверки будет дана правовая оценка факту массовой гибели рыбы на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ "Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных". Статья предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

По данным одного из местных СМИ, рыбу тоннами прибивает к берегу. Возможно, ее задавило льдом во время несанкционированного сброса плотины.