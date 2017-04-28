Росстандарт выявил в ХМАО бензин с превышением доли серы более чем в 500 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Росстандарт выявил в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) бензин с превышение доли серы более чем в 500 раз. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта (УМТУ Росстандарта) Светлана Михеева.

"На пяти АЗС в ХМАО - в Югорске и Советском - продают некачественный бензин. Топливо-раздаточные колонки неповерены. На каждой из пяти проверенных АЗС выявлено несоответствие качества дизельного топлива и бензина АИ-80, АИ-95. Зафиксировано превышение массовой доли серы более чем в 500 раз", - пояснила Михеева.

По ее словам, такое топливо губительно для автомобиля. "Все нарушения специалисты Росстандарта выявили на АЗС, принадлежащих ООО "Югорскпродукт Ойл". Предприятие относится к малому и среднему бизнесу, поэтому штраф на него не наложен. Однако УМТУ Росстандарта вынесло заправщику запрет на реализацию данной продукции", - сказала собеседница агентства.

По словам Михеевой, вызывают беспокойство у специалистов УМТУ Росстандарта и проблемы с качеством как бензина, так и дизельного топлива на севере Свердловской области.

"На АЗС "Койл" в городе Качканаре поступило пять обращений автомобилистов, которые жаловались как на качество топлива, так и на недолив нефтепродуктов. Именно "маленькие" или взятые в аренду заправки вызывают сегодня особое нарекание со стороны Росстандарта. Нарушений по качеству топлива корпорации Роснефть за 2017 год не выявлено.

Ситуация на Дальнем Востоке

Аналогичную проверку по качеству топлива Росстандарт проводил и в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). "Ранее в открытых источниках информации появились сведения о реализации некачественного топлива на рынке округа. На основе этой информации, а также поступающих в Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта обращений проведены необходимые проверочные мероприятия топлива, реализуемого на автозаправочных станциях НК "Роснефть", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что по итогам проведенных Росстандартом контрольно-надзорных мероприятий фактов нарушений при реализации НК "Роснефть" в ДФО автомобильного топлива не выявлено. "Реализуемое топливо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", - добавили в пресс-службе.