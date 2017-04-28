Росстандарт выявил в ХМАО бензин с превышением доли серы более чем в 500 раз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Росстандарт выявил в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) бензин с превышение доли серы более чем в 500 раз. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта (УМТУ Росстандарта) Светлана Михеева.
"На пяти АЗС в ХМАО - в Югорске и Советском - продают некачественный бензин. Топливо-раздаточные колонки неповерены. На каждой из пяти проверенных АЗС выявлено несоответствие качества дизельного топлива и бензина АИ-80, АИ-95. Зафиксировано превышение массовой доли серы более чем в 500 раз", - пояснила Михеева.
По ее словам, такое топливо губительно для автомобиля. "Все нарушения специалисты Росстандарта выявили на АЗС, принадлежащих ООО "Югорскпродукт Ойл". Предприятие относится к малому и среднему бизнесу, поэтому штраф на него не наложен. Однако УМТУ Росстандарта вынесло заправщику запрет на реализацию данной продукции", - сказала собеседница агентства.
По словам Михеевой, вызывают беспокойство у специалистов УМТУ Росстандарта и проблемы с качеством как бензина, так и дизельного топлива на севере Свердловской области.
"На АЗС "Койл" в городе Качканаре поступило пять обращений автомобилистов, которые жаловались как на качество топлива, так и на недолив нефтепродуктов. Именно "маленькие" или взятые в аренду заправки вызывают сегодня особое нарекание со стороны Росстандарта. Нарушений по качеству топлива корпорации Роснефть за 2017 год не выявлено.
Аналогичную проверку по качеству топлива Росстандарт проводил и в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). "Ранее в открытых источниках информации появились сведения о реализации некачественного топлива на рынке округа. На основе этой информации, а также поступающих в Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта обращений проведены необходимые проверочные мероприятия топлива, реализуемого на автозаправочных станциях НК "Роснефть", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что по итогам проведенных Росстандартом контрольно-надзорных мероприятий фактов нарушений при реализации НК "Роснефть" в ДФО автомобильного топлива не выявлено. "Реализуемое топливо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", - добавили в пресс-службе.