Уральские врачи получили самое точное в России оборудование для диагностики рака простаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Уральские медики получили самое точное в России оборудование для так называемой фьюжн биопсии простаты. Эта методика позволяет с наибольшей вероятностью и точностью выявлять рак предстательной железы, сообщил журналистам заведующий отделением урологии екатеринбургской клиники "УГМК-Здоровье" Андрей Путинцев.

"Новый немецкий аппарат позволяет визуализировать предстательную железу при помощи сразу двух технологий: ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), а не только УЗИ, как ранее. Картинки накладываются друг на друга, появляется 3D-изображение, которое позволяет доктору помещать иглу для биопсии именно в ту часть органа, в которой подозревается наличие раковых клеток. Такая технология обеспечивает более точную диагностику и гораздо меньше вредит пациенту", - сказал он.

По словам Путинцева, после фьюжн биопсии пациент может быть выписан из клиники уже через несколько часов. "Буквально на следующий день человек возвращается к нормальной жизни, чего не было после проведения обследования по методикам прошлых поколений, например, биопсии предстательной железы из 12 точек. При ней орган условно делился на несколько участков, из которых брались образцы. Часто доктор при УЗИ не видел подозрительный участок и пробы брались методом случайного попадания, после чего могли появиться осложнения", - пояснил Путинцев.

Соразработчик технологии, инженер немецкой компании "Мед Ком" Илиас Скалкидис добавил, что вся процедура занимает около 30 минут. "Операция проводится под общим наркозом, так что во время нее пациент не испытывает боли. После биопсии человек также не испытывает дискомфорта, так как процедура выполняется без повреждения структуры прямой кишки", - уточнил Скалкидис.

По словам урологов, рак предстательной железы вышел на второе место на планете по выявляемости среди онкологических заболеваний. "Это не приговор, если найти рак простаты на ранней стадии - заболевание можно вылечить на 100%. Новый прибор для фьюжн биопсии как раз и позволяет проводить своевременную диагностику", - добавил Путинцев.