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Чистый убыток группы "Уралмашзавод" в 2016 году по МСФО сократился почти в 2,5 раза

Новости Урала
28 апреля, 17:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Выручка предприятия выросла с 3,8 млрд руб. до 7,3 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Уралмашзавод" в 2016 году по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократился почти в 2,5 раза, с 1,9 млрд руб. до 807,2 млн рублей. Об этом сообщается в годовом отчете компании.

"Выручка предприятия выросла с 3,8 млрд руб. до 7,3 млрд рублей", - говорится в отчете.

"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

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