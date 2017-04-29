Челябинский суд приостановил на 90 суток работу шахты "Центральная"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Судья Пластского городского суда Челябинской области на 90 суток приостановил проведение горных работ в шести блоках шахты "Центральная" (АО "Южуралзолото Группа Компаний"), где в результате обрушения породы погибли два горняка, а третий получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Судья на 90 суток приостановил проведение горных работ в шести блоках горизонта 700 м участка "Север" опасного производственного объекта "Рудник "Шахта Центральная" Акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний", - говорится в сообщении.

При участии прокуратуры города Пласта суд рассмотрел материалы территориального отдела Ростехнадзора о привлечении предприятия к ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности" и признал его виновным в совершении правонарушения.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.