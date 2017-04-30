Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате лобового столкновения автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ 2114, которое произошло ночью на 87-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
"Минувшей ночью на Тюменском тракте произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia, в момент ДТП он находился на переднем пассажирском сидении. Травмы получили оба водителя легковых автомобилей, а также три пассажира автомобиля Daewoo Nexia и один пассажир автомобиля ВАЗ 2114. Травмы - это ушибы, переломы, травмы головы", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что ДТП произошло по вине водителя Daewoo Nexia. "Двигаясь со стороны города Екатеринбурга в сторону города Богдановича, он совершал обгон попутно движущегося грузового автомобиля и не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для совершения обгона. Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2114", - добавили в ведомстве.