Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска

Новости Урала
30 апреля, 11:52 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 30, апреля. /ТАСС

На платформе вокзала прошел концерт бригады агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля "Порт Артур"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Агитационный поезд "Армия Победы" отправился со станции Иркутск-Пассажирский. Его проводили ветераны Великой Отечественной войны, служащие военного гарнизона, кадеты, юнармейцы и обычные горожане, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

"Воинский эшелон из 12 вагонов с техникой, платформой для артистов будет следовать до Екатеринбурга с остановками в Красноярске, Юрге, Новосибирске, Омске и Тюмени", - рассказали в пресс-службе.

На платформе вокзала прошел концерт бригады агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля "Порт Артур". Здесь же организована демонстрация образцов техники и вооружения 1941-1945 годов, работа передвижного музея, торговля продукцией "Военторга" и консультационный пункт для тех, кто решил пройти военную службу по контракту.

"Эта уникальная акция, организованная Министерством обороны страны, позволяет продемонстрировать мощь российской армии и вспомнить, как это было в годы Отечественной войны. Иркутский вокзал - особое место для горожан. Здесь, как нигде, жива память о тех, кого провожали на фронт", - процитировали в пресс-службе мэра города Дмитрия Бердникова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
3
Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение
4
Начались перевозки в Крым по единому билету
5
СМИ: в Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Владимир Кличко пока не готов проводить бой-реванш с Джошуа
Темы дня
Загрузка...
Реклама