Верблюд в Челябинске, морозы в Арктике и рекорд в Казани: Первомай от Сибири до Поволжья

Более полумиллиона человек приняли участие в первомайских шествиях и демонстрациях в городах Урала, Сибири и Поволжья. Торжественные колонны развлекали оркестрами, лозунгами, флешмобами и легкоатлетическими эстафетами. В Казани праздник весны встретили национальным пирогом, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Почему верблюд возглавил демонстрацию в Челябинске, где пришлось отменить праздник из-за непогоды и каким лакомством порадовали срочников в армии - в материале ТАСС.

Палящее солнце, заморозки и ливень

На Урале первые майские выходные выдались жаркими - в южных районах Челябинской области столбики термометров поднялись до отметки в плюс 22 градуса. В центре Екатеринбурга 1 мая даже заработали городские фонтаны, хотя сезон обещали открыть лишь в середине последнего месяца весны.

В Сибири праздник весны омрачила плохая погода. В Кемеровской области утром выпал снег, но это не помешало провести митинг, на который собрались около 3 тыс. человек. Легкоатлетическая эстафета в Барнауле также прошла под мокрым снегом. А вот в Иркутске первомайский митинг и вовсе пришлось отменить из-за ливня, но жители области только рады долгожданным осадкам, которые смогут потушить лесные пожары.

1 мая в Ямало-Ненецком автономном округе, территория которого полностью относится к Арктической зоне РФ, ударили заморозки. Утром температура воздуха опускалась в разных городах до минус 15 градусов, но ямальцы, укутавшись в зимнюю одежду, вышли на праздничные шествия. Например, в городе Салехарде, который расположен на Полярном круге, собралось около 1,5 тыс. жителей.

А на берег полярной реки Собь высадился экологический десант, но постоянные метели, в том числе и в день акции, помешали волонтерам совершить полноценную очистку реки от мусора. "Погода не дала нам возможности объективно оценить экологическую картину здесь, но мы понимаем, что имеются локальные мусорные очаги. Прибраться как следует нам не удалось, но мы разместили баннер, что-то собрали из-под снега и напомнили людям о заботе об Арктике", - сказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Салехарда Сергей Кучер.

Более 100 тысяч человек вышли на демонстрации в Свердловской области, четверть из них - в Екатеринбурге. "Регион справился со всеми трудностями, которые встали в связи с экономическими санкциями, внешнеполитическим давлением, колебаниями на сырьевых рынках, и сегодня Свердловская область демонстрирует свой крепкий характер, рабочий настрой, способность добиваться поставленных целей. Желание и умение уральцев работать, настрой на добрые дела, достижение согласия и единства в обществе всегда были залогом развития Свердловской области", - сказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Верблюд Григорий и "монстранты"

Торжественное шествие в Челябинске возглавил верблюд Григорий, именно это пустынное животное - символ уральского "сурового" города металлургов, на гербе Челябинска у крепостной стены изображен навьюченный верблюд в знак того, что город богат товарами и его развитие зависит от успехов в торговле. "Верблюд Григорий, которому 8 лет, возглавил первомайскую демонстрацию, все горожане делали фотографии и видео с диковинным для Урала животным. Шествие завершилось выступлением оркестра, они исполняли джазовые композиции", - сообщили инициаторы привлечения верблюда к шествию "Ассоциации малой энергетики Урала".

В Новосибирске сначала по главному проспекту города прошли 9 тыс. представителей политических партий, а затем практически на этот же маршрут вышли "монстранты", которых было в три раза меньше. Сибирь - родина шуточного шествия "Монстрация", которое является альтернативой первомайской демонстрации - на улицы в костюмах и плакатами с абсурдными лозунгами выходят студенты, школьники и молодежь. В этом году в толпе можно было разглядеть призывы: "Единороги всех стран, объединяйтесь!", "Мир - это выхухоль" и "Вся власть совятам!". Кроме Новосибирска "Монстрация" проходит еще в 9 регионах России, а также в столице Чехии Праге.

2017 год в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре) объявлен Годом здоровья, поэтому в городах региона прошли массовые легкоатлетические забеги. "Кроме того, в Ханты-Мансийске прошла акция по сбору книг, издание об истории Югры и сборники произведений югорских писателей передала губернатор Наталья Комарова. Также организована выставка спецтехники пожарной охраны. Для всех желающих была организована полевая кухня с солдатской кашей", - сказала ТАСС директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

Праздничный обед прошел и в воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), в солдатское меню в честь Первомая включили шоколад, свежие фрукты, выпечку и национальные блюда. "Это блюда улучшенного ассортимента с выдачей дополнительного питания из расчета двадцати процентов стоимости продовольственного пайка, на десерт выдаются яблоки, груши, апельсины и бананы, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка. Праздничное меню введено в действие не только в столовых военных городков, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве", - сказал ТАСС официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Рекорд с национальным колоритом

В Казани в национальном комплексе "Туган Авылым" (в переводе "Родная деревня" - прим. ТАСС) праздник 1 мая отметили татарскими песнями и плясками. С самого утра три повара готовили большую девятикилограммовую губадию - это татарской закрытый круглый многослойный пирог, в составе которого изюм, рис, жареный творог, яйца, сливочное масло. Отведать лакомство, по словам организаторов, пришли около 1500 гостей, в их числе и генконсул Венгрии в Казани Ласло Дароци.

"Губадия понравилась, я уже не первый раз ее ем. Это блюдо я люблю, в Венгрии таких нет", - сказал ТАСС генконсул.

Фотографию гигантского национального пирога отправят в Лос-Анджелес для фиксации мирового рекорда в Книге рекордов Гиннесса. Кроме того, в Казани сразу на нескольких площадках прошли концерты и демонстрации. На митинге КПРФ в центре города в честь 100-летия Великой Октябрьской революции в ряды коммунистической партии приняли двоих молодых людей - школьника и студента.

"Я учусь в 11-м классе. Коммунистическое движение меня достаточно сильно увлекает, весьма неплохо знаком с трудами основоположников марксизма", - рассказал ТАСС школьник Александр Новоселов.

Библиотека на свежем воздухе и "Армия Победы"

В Пензе на праздничную демонстрацию профсоюзов вышли представители промышленных предприятий города, студенты и общественные организации. Во время гимна России жители устроили флешмоб, выпустив в небо тысячи воздушных шаров цветов российского флага.

В саратовском городском саду "Липки" в рамках проекта "Библиотека под открытым небом" состоялось праздничное открытие летнего читального зала. "Все желающие теперь могут просто почитать в парке - провести время за интересной книгой на открытом воздухе в центре города. Это отличная возможность отвлечься от городской суеты и круговорота проблем", - пояснили в городской администрации.

Рекорд установили и в Оренбургской области. В первомайских демонстрациях в регионе впервые приняли участие более 50 тыс. человек. "Нынешний Первомай проходит под лозунгом "За достойный труд, достойную зарплату, достойную жизнь!" - сказал председатель оренбургской федерации профсоюзов Ярослав Чирков.

Агитационный поезд "Армия Победы - 2017" стартовал из Пензы, состав ближайшие пять дней проследует через Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск и прибудет на вокзал Екатеринбурга, где встретится со вторым составом, накануне вышедшим из Иркутска.

"В одном из вагонов подготовлены виртуальные стенды с компьютерной реконструкцией сражений Великой Отечественной войны, а также показом возможностей советского вооружения и военной техники в сравнении с образцами гитлеровской Германии. Посетители агитпоезда смогут увидеть легендарный пулемет "Максим", трофейный нагрудный знак Третьего рейха "Крымский щит", а также высшую военную награду СССР - Орден "Победа", - сказал представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.

На открытых платформах "Армии Победы" представлены не только раритетные танк Т-34, 122-мм гаубица образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковая пушка образца 1942 года ЗИС-3, но и новейшие танк Т-72Б3, а также бронетранспортер БТР-82АМ. "На каждой остановке будут организованы праздничные концерты, выставка раритетного и современного вооружения и военной техники, на местах будут работать пункты отбора на военную службу по контракту. Проводить поезд из Пензы собралось около 1 тыс. человек", - уточнил Рощупкин.