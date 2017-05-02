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Авиакомпания "Ямал" планирует начать полеты из Жуковского в Таджикистан в начале лета

Новости Урала
2 мая, 9:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

В конце апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" планирует начать полеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд в начале лета, сообщил ТАСС коммерческий директор авиаперевозчика Андрей Дубров. В конце апреля Минтранс РФ информировал об урегулировании проблем авиасообщения с Таджикистаном.

"Сейчас мы в очередной раз готовимся отправить в Таджикистан форму "Р", заявление о выдаче разрешений на транзитные полеты иностранных воздушных судов через воздушное пространство. Как только получим положительный ответ - начнем продажу билетов на рейсы. Запустить полеты в Таджикистан (планируем) не раньше конца мая - начала лета", - сказал Дубров.

28 апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами. Стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан.

Спор о статусе Жуковского

"Ямал" - второй назначенный перевозчик на рейсах из Жуковского в Таджикистан. Ранее компания подала заявку на выполнение полетов из Жуковского в Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанд (три рейса в неделю).

Рейсы должны были запустить еще в конце 2016 года, но Таджикистан не согласовывал "Ямалу" полеты из Жуковского, ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон (к тому моменту из Жуковского уже летали "Уральские авиалинии", с таджикской стороны - только Somon Air в Домодедово).

Смотрите также

Таджикистан согласовал полеты АК "Ямал" в Душанбе и Худжанд из Жуковского

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.

Российский Минтранс с 3 апреля ввел запрет на выполнение ряда рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию. Ограничить полеты авиакомпании министерство решило в ответ на несогласие таджикских авиавластей согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского.

В ответ на это таджикские авиавласти приняли решение ввести ограничения на полеты авиакомпаний UTair и "Уральские авиалинии". Мера коснулась трех рейсов UTair в Худжанд. Также планировалось ввести аналогичный запрет, касающийся четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Душанбе, однако фактически он так и не был введен.

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