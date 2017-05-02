Выработка электроэнергии Свердловского филиал группы "Т Плюс" увеличилась на 13%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Выработка электроэнергии Свердловского филиал группы "Т Плюс" за 4 месяца 2017 года увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С января по апрель 2017 года производственные мощности филиала выработали 1 млрд 969,223 млн кВт/ч электрической энергии, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выработка увеличилась на 13%. Отпуск тепла в целом по компании был на 2,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили там.

Также в пресс-службе пояснили, что препятствием в работе является дебиторская задолженность потребителей. "Общая дебиторская задолженность за тепловую энергию составила 7 млрд рублей, из которых 5,4 млрд приходится на Екатеринбург", - сообщили в компании, уточнив, что в Екатеринбурге уровень сбора за увеличился на 14%.

С начала года в Арбитражный суд Свердловской области подано 432 исковых заявления за неоплаченную тепловую энергию на сумму свыше 980 млн рублей, на сегодняшний день суд удовлетворил иски на сумму 42,9 млн рублей.

Филиал "Свердловский", работающий в составе группы "Т Плюс", объединяет генерирующие и теплосетевые активы в семи городах Свердловской области: Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном. В состав филиала входит 6 станций: Нижнетуринская ГРЭС, ТЭЦ Академическая, Верхотурская ГЭС, Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, Первоуральская ТЭЦ. Также в контур управления Свердловского филиала входят АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (АО "ЕТК") и ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" (ООО "СТК"), Инженерно-технический центр Свердловской области (ИТЦСО). Установленная электрическая мощность - 1256 МВт, тепловая мощность - 5886 Гкал/ч.