Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской области

СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на минеПроисшествия 2 мая, 9:41
Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской областиНовости Урала 2 мая, 9:30
Французские СМИ уличили Ле Пен в заимствовании у Фийона фраз из его выступленияМеждународная панорама 2 мая, 9:23
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимумаЭкономика и бизнес 2 мая, 9:15
Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛСпорт 2 мая, 8:46
Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и ТрампаПолитика 2 мая, 8:44
В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет порядка 66 га. Всего зарегистрировано пять действующих очагов, сообщил на пресс- конференции заместитель директора департамент лесного хозяйства региона Владимир Бережнов.
"По состоянию на 9 часов 2 мая, зарегистрировано 5 действующих лесных пожаров на площади 66 га. Из них локализовано 4 пожара на площади 54 га. Горит в основном южная и восточная части Свердловской области", - сказал он.
По данным Бережнова, с начала сезона уже зарегистрировано 169 очагов, выгорело 1856 га. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество лесных пожаров увеличилось в 5 раз, а площадь - в 7,5 раза", - добавил он.
По данным свердловского управления МЧС, на территории 14 муниципалитетов региона введен особый противопожарный режим.
Ранее пресс-служба Авиалесоохраны сообщала, что 15 тысяч гектаров сухой травы горит в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, это представляет высокий риск для населенных пунктов, объектов экономики и лесных территорий на Урале.