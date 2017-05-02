Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет порядка 66 га. Всего зарегистрировано пять действующих очагов, сообщил на пресс- конференции заместитель директора департамент лесного хозяйства региона Владимир Бережнов.

"По состоянию на 9 часов 2 мая, зарегистрировано 5 действующих лесных пожаров на площади 66 га. Из них локализовано 4 пожара на площади 54 га. Горит в основном южная и восточная части Свердловской области", - сказал он.

По данным Бережнова, с начала сезона уже зарегистрировано 169 очагов, выгорело 1856 га. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество лесных пожаров увеличилось в 5 раз, а площадь - в 7,5 раза", - добавил он.

По данным свердловского управления МЧС, на территории 14 муниципалитетов региона введен особый противопожарный режим.

Ранее пресс-служба Авиалесоохраны сообщала, что 15 тысяч гектаров сухой травы горит в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, это представляет высокий риск для населенных пунктов, объектов экономики и лесных территорий на Урале.