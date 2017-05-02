Авиакомпания "Ямал" примет решение по рейсам из Жуковского в Вильнюс после анализа рынка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" примет решение об открытии рейса из подмосковного аэропорта Жуковский в Вильнюс (Литва) после анализа рынка, сообщил во вторник ТАСС коммерческий директор авиаперевозчика Андрей Дубров. Ранее Росавиация выдала "Ямалу" разрешение на выполнение регулярных рейсов в Литву.
"Да, мы подавали заявку на выполнение рейсов из Жуковского в Вильнюс, рады, что получили разрешение. Решение об открытии этого направления будем принимать только после анализа рынка, поняв, пользуются ли полеты в Литву спросом. О сроках пока говорить рано", - отметил он.
28 апреля авиакомпания получила допуск к рейсам из аэропорта Жуковский в Вильнюс, разрешение выдано на выполнение семи полетов в неделю.
В конце прошлого года перевозчик планировал начать полеты из Жуковского в Душанбе, но Таджикистан не согласовывал "Ямалу" полеты, ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон. В конце апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения, к полетам планируется приступить в начале лета.