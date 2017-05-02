Четыре человека погибли в Тюменской области из-за отравления угарным газом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырех человек из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Абатское в Тюменской области, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Первого мая в вечернее время в одном из домов села Абатского обнаружены тела трех девушек и одного молодого человека с признаками отравления окисью углерода. Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в доме, где находились молодые люди, было установлено газовое оборудование в отопительной печи. В результате засора дымохода продукты горения попали в дом.