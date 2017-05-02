Ученые изучат особенности военного зодчества XVIII века на Урале для воссоздания крепостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) изучат особенности военного зодчества XVIII века на Урале и в Западной Сибири. Исследование позволит воссоздать облик оборонительных укреплений для развития музейного дела и туризма в регионах, сообщили в пресс-службе вуза.

"Преподаватели ТюмГУ исследуют формы укреплений на пограничных линиях Урала и Западной Сибири XVIII века. Проект выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Он позволит воссоздать первоначальный облик крепостей и других оборонительных укреплений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что результаты исследования также могут быть использованы для реконструкции объектов, многие из которых были утрачены уже в XVIII веке, для развития музейного дела и туризма.

"Выбранная проблема является актуальной в виду отсутствия специальных исследований, посвященных данной теме в отечественной историографии. Свою цель ученые видят в комплексном изучении особенностей русского военного зодчества XVIII века на Урале и в Западной Сибири и анализе взаимной связи строительства долговременных оборонительных сооружений с общей социально-политической и экономической обстановкой в государстве", - добавили там.

По словам ученых, проект направлен на восполнение знаний о деятельности государства на восточных и юго-восточных границах. "Функция охраны государства и защиты государственной территории и рубежей всегда была одной из основных. Поэтому исследование еще и поможет ответить на обозначенные вновь в отечественной историографии проблемы колониальной политики правительства на Урале и в Западной Сибири", - подчеркнули в вузе.