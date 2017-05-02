Мемориальную доску маршалу Георгию Жукову открыли в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Мемориальная доска маршалу Советского Союза Георгию Жукову открыта в Челябинске, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ко Дню Победы в Челябинске появилась мемориальная табличка маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Она расположилась на доме №32 по улице Жукова в Металлургическом районе. Для жителей района и ветеранов города событие стало долгожданным, ведь именно они стали инициаторами того, чтобы увековечить память о Маршале Победы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на открытии мемориальной доски присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, участник двух парадов Победы на Красной площади, бывший главный хирург Челябинской области Александр Шлыков. Он лично знал Жукова, встречался с ним накануне сражений под Москвой.

"Все-таки у нас в России очень отзывчивый народ, помнит, какие потери понесла страна. Спасибо всем, кто помогает сохранить память о наших подвигах, о тех тяжелых временах. Мне уже 95 лет, но я продолжаю ходить по школам, рассказывать о войне. Мемориальная табличка Жукову будет напоминать нашим внукам о том времени", - сказал Шлыков.

Георгий Жуков - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", множества других советских и иностранных орденов и медалей. С 1948 по 1953 годы занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург). Знаменитый полководец был в Челябинске трижды: посещал Чебаркульскую дивизию, а также автомобильное и летное военные училища. В Челябинске только одна улица имени Жукова, она расположена в Металлургическом районе, это одно из самых проходных мест на ЧМЗ: здесь расположены церковь, прогулочные аллеи и исторические дома.