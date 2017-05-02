Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале предстанет перед судом участник ОПГ, которая вывела в Китай более 595 млн руб.

Новости Урала
2 мая, 11:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Группировка работала в Свердловской и Тюменской областях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя города Верхняя Пышма Свердловской области, обвиняемого в участии в преступной группировке, которая незаконно вывела в Китай более 595 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя города Верхняя Пышма Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Участие в преступном сообществе" и статьей УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что основное дело в отношении всей группировки находится в производстве.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2014 года члены преступного сообщества незаконно вывели на счета китайских компаний порядка $10 млн и 32 млн китайских юаней, что эквивалентно более 595 млн рублей. "По версии следствия, в марте 2014 года мужчина вошел в состав ОПС (организованного преступного сообщества - прим. ТАСС), которое было создано двумя жителями Екатеринбурга, жителем Тюмени, а также гражданином Китая для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что преступники принимали от работавших в Екатеринбурге бизнесменов из КНР наличные деньги и за вознаграждение передавали ее российским коммерсантам, которые были заинтересованы в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен те переводили безналичные средства на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых преступниками. "Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что группировка планировала работать, в том числе и в Челябинской области, но сотрудники ФСБ задержали ее участников в декабре 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
7
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
Темы дня
Загрузка...
Реклама