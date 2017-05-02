Временная дамба возводится рядом с аэропортом Кургана для защиты от возможного подтопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Строители возводят временную дамбу в районе озера Шум недалеко от аэропорта Кургана для защиты транспортного узла от возможного подтопления. Паводковая ситуация в этом районе пока остается спокойной, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Для защиты курганского аэропорта от возможных подтоплений производится отсыпка временной дамбы в районе озера Шум, организована работа двух водоперекачивающих насосов. Паводковая ситуация в Кургане, в районе аэропорта, остается спокойной, он работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что по состоянию на 2 мая вода в реке Тобол в Кургане достигла отметки 560 сантиметров. "Неблагоприятные явления наступают при достижении отметки в 700 сантиметров, опасные - при 850 сантиметрах", - отмечают в МЧС.