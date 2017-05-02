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В УрФУ раньше срока откроется столовая, где отравились 13 человек

Новости Урала
2 мая, 13:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

По данным вуза, нарушения санитарных норм полностью устранены

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© Андрей Курьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Столовая в Уральском федеральном университете (УрФУ), где отравились 13 человек, откроется раньше установленного судом срока, сообщили в пресс-службе вуза.

"Кировский суд постановил открыть столовую в главном корпусе раньше установленного срока. Нарушения санитарных норм полностью устранены", - сказали в вузе.

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Работа столовой в УрФУ приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек

Ранее сообщалось, что работа одной из столовых в УрФУ приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек. С 18 по 25 апреля в Управление Роспотребнадзора по региону поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших - питание в университетской столовой №4.

При обследовании пищеблока были выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции - норовирус. Кроме того, выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам.

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