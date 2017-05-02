Авиация ЦВО 3 мая проведет первые тренировки перед Парадом Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Первые тренировки военной авиации, участвующей в Парадах Победы, состоятся 3 мая в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях и Красноярском крае. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Первые парадные тренировки авиации пройдут в четырех регионах России 3 мая. В небе над Екатеринбургом можно будет увидеть звено Ми-8МТВ-5, которые в этом году поступили на вооружение, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, пару штурмовиков Су-25СМ, которые перебазированы на Урал из Киргизии, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ. Самолеты и вертолеты, взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, сформируют парадный строй над Екатеринбургом, проход над площадью 1905 года запланирован в 11:00 местного времени (09:00 мск). Такой же состав в 15:00 примет участие в тренировке над Верхней Пышмой", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности в тренировках будут задействованы около 50 единиц авиатехники. "В парадном строю над Красноярском пройдут два вертолета Ми-8 и два МиГ-31, в Новосибирске к этому составу добавятся еще вертолеты Ми-24", - уточнили военные.

В Самаре воздушный парад возглавят вертолеты Ми-2, затем эстафету примут Ми-8, а завершат воздушную часть парада бомбардировщики Су-24.

Вертолеты будут двигаться со скоростью 200 км/ч на высоте 150-200 м, самолеты - на скорости от 300 до 700 км/ч на высоте 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд. Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.