Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиация ЦВО 3 мая проведет первые тренировки перед Парадом Победы

Новости Урала
2 мая, 14:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

В общей сложности в тренировках будут задействованы около 50 единиц авиатехники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Первые тренировки военной авиации, участвующей в Парадах Победы, состоятся 3 мая в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях и Красноярском крае. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Смотрите также

Военная авиация примет участие в Парадах Победы на Урале, в Сибири и Поволжье

"Первые парадные тренировки авиации пройдут в четырех регионах России 3 мая. В небе над Екатеринбургом можно будет увидеть звено Ми-8МТВ-5, которые в этом году поступили на вооружение, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, пару штурмовиков Су-25СМ, которые перебазированы на Урал из Киргизии, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ. Самолеты и вертолеты, взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, сформируют парадный строй над Екатеринбургом, проход над площадью 1905 года запланирован в 11:00 местного времени (09:00 мск). Такой же состав в 15:00 примет участие в тренировке над Верхней Пышмой", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности в тренировках будут задействованы около 50 единиц авиатехники. "В парадном строю над Красноярском пройдут два вертолета Ми-8 и два МиГ-31, в Новосибирске к этому составу добавятся еще вертолеты Ми-24", - уточнили военные.

В Самаре воздушный парад возглавят вертолеты Ми-2, затем эстафету примут Ми-8, а завершат воздушную часть парада бомбардировщики Су-24.

Вертолеты будут двигаться со скоростью 200 км/ч на высоте 150-200 м, самолеты - на скорости от 300 до 700 км/ч на высоте 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд. Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
3
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
4
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама