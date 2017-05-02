ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметки. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Омск) Наталья Волковская.

"В настоящее время на территории Тюменской области формируется максимум весеннего половодья. В ближайшее время будет продолжаться подъем уровня воды. Наиболее сложная ситуация сложилась на реке Ишим, где уровень воды достиг критической отметки у села Ильинка Тюменской области. Уровень воды в реке выше на полметра прошлогодней отметки (770 см) - это выше критической отметки на 78 см", - сказала Волковская.

По ее словам, вода уже на пойме, и происходит дальнейшее наполнение реки. "В районе Ильинки уровень воды будет подниматься с разной интенсивностью еще неделю, а ниже по течению весеннее половодье распластается еще порядка месяца. Ожидаются выпадение осадков в виде дождя, но ливней, которые бы могли усугубить ситуацию, пока не будет", - подчеркнула гидролог.

Ранее во вторник сообщалось, что в Казанском муниципальном районе Тюменской области из-за угрозы паводка введен режим ЧС, в настоящее время уровень воды в реке Ишим составляет 824 см. По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) подтопленных частных жилых домов и социально значимых объектов нет. В зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться до 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств: 6,5 тыс. человек личного состава, 1,450 тыс. единиц техники.

Ситуация в Курганской и Свердловской областях

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нели Мирошниковой, начал формироваться пик весеннего половодья и в Курганской области.

"В реке Тобол в районе города Кургана поднимается уровень воды. В ближайшие пять дней начнется формироваться пик половодья. За последние сутки уровень воды поднялся на 13 см. Мы ожидаем, что будет подтоплена пойма реки Тобол, но сильных, как в прошлом году, не ожидаем", - добавила Мирошникова.

По состоянию на 2 мая вода в реке Тобол в Кургане достигла отметки 560 сантиметров. "Неблагоприятные явления наступают при достижении отметки в 700 сантиметров, опасные - при 850 сантиметрах", - отмечают в МЧС.

По словам Мирошниковой, синоптики Росгидромета в мае не прогнозируют ливней на территории Курганской области, следовательно, природных факторов, которые могут усугубить паводок в регионе, не ожидается.

"Повышается уровень воды и на северных реках Свердловской области - Тавда, Тура, Сосьва. На севере Среднего Урала еще лежит снег. Высота снежного покрова достигает местами 30 см. Поэтому пики весеннего половодья в этих регионах еще впереди и придутся на середину мая-начало июня", - подчеркнула гидролог.