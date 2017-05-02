Из-за сжигания травы произошли пожары в двух населенных пунктах Урала

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сжигание травы привело к пожарам сразу в двух населенных пунктах Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

"В населенном пункте Заря Алапаевского района в результате пала сухой травы произошел переход огня на один двухэтажный двухподъездный дом, в котором расположены 24 квартиры, также загорелся один частный жилой дом и две хозпостройки", - сказал собеседник агентства. Пожар уже удалось локализовать на общей площади 300 кв. метров. Пострадавших нет.

В то же время в поселке Малый Исток в Екатеринбурге загорелись 17 деревянных хозяйственных построек на общей площади 2000 кв. метров. Этот пожар также локализован. По предварительным данным, пострадавших нет, ведется тушение пожара.