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Из-за сжигания травы произошли пожары в двух населенных пунктах Урала

Новости Урала
2 мая, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В поселке Малый Исток в Екатеринбурге загорелись 17 деревянных хозяйственных построек на общей площади 2000 кв. метров

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сжигание травы привело к пожарам сразу в двух населенных пунктах Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

"В населенном пункте Заря Алапаевского района в результате пала сухой травы произошел переход огня на один двухэтажный двухподъездный дом, в котором расположены 24 квартиры, также загорелся один частный жилой дом и две хозпостройки", - сказал собеседник агентства. Пожар уже удалось локализовать на общей площади 300 кв. метров. Пострадавших нет.

В то же время в поселке Малый Исток в Екатеринбурге загорелись 17 деревянных хозяйственных построек на общей площади 2000 кв. метров. Этот пожар также локализован. По предварительным данным, пострадавших нет, ведется тушение пожара.

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