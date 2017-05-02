Из-за сжигания травы произошли пожары в двух населенных пунктах Урала

Будогосский: заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуациюСпорт 2 мая, 15:56
Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзовОбщество 2 мая, 15:53
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджераЭкономика и бизнес 2 мая, 15:28
Забайкалье рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухойСибирь 2 мая, 15:18
Спотовые ставки резко выросли на всех ключевых направлениях контейнерных перевозокТранспорт 2 мая, 15:09
Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментомМеждународная панорама 2 мая, 15:07
Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судейСпорт 2 мая, 15:06
Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметкиНовости Урала 2 мая, 14:57
Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедерацийСпорт 2 мая, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сжигание травы привело к пожарам сразу в двух населенных пунктах Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
"В населенном пункте Заря Алапаевского района в результате пала сухой травы произошел переход огня на один двухэтажный двухподъездный дом, в котором расположены 24 квартиры, также загорелся один частный жилой дом и две хозпостройки", - сказал собеседник агентства. Пожар уже удалось локализовать на общей площади 300 кв. метров. Пострадавших нет.
В то же время в поселке Малый Исток в Екатеринбурге загорелись 17 деревянных хозяйственных построек на общей площади 2000 кв. метров. Этот пожар также локализован. По предварительным данным, пострадавших нет, ведется тушение пожара.