МЧС формирует на Урале авиагруппу для защиты поселков от природных пожаров

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. МЧС России формирует авиационную группу на Урале, где осложняется обстановка с природными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

"Руководство Сибирского регионального центра МЧС России передислоцирует вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200 в Свердловскую область. В регионах на Урале осложняется обстановка с природными пожарами, авиагруппа МЧС будет задействована для защиты населенных пунктов от огня", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту Кольцово уже находится вертолет Ми-8. В среду, 3 мая, в Свердловской области на дежурство заступит самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. "Воздушные суда перебрасываются на Урал из регионов Сибири, где при помощи авиационно-спасательных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу огня для жилья и социальных объектов", - сообщили в СРЦ.

На Урале авиация будет работать в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Для наибольшей эффективности применения авиационной группировки и раннего обнаружения возникающих очагов природных пожаров активно используются данные космического мониторинга.