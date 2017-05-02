Чистая прибыль уральского завода "Реновы" по РСБУ сократилась в 5,6 раза

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" (КУЗОЦМ, входит в группу компаний "Ренова") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в 5,6 раз - до 6,1 млн рублей в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
"ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" подвело экономические итоги 2016 года. Выручка предприятия составила 6,5 млрд рублей, что соответствует уровню 2015 года. При этом чистая прибыль сократилась в 5,6 раза, с 34 до 6,1 млн руб.", - сообщили там.
По словам гендиректора КУЗОЦМ Ольги Зубиной, основными факторами, повлиявшими на снижение чистой прибыли, являются колебания курсов валют, а также снижение цен на медь на Лондонской Бирже Металлов (LME) относительно показателей 2016 года. "Еще одной причиной стало изменение структуры продаж: за счет увеличения экспортных поставок доля низкомаржинального латунного проката увеличилась на 3% по сравнению с 2015 годом, а доля высокомаржинального медного проката напротив, снизилась", - приводит пресс-служба ее слова.
Также она отметила, что в этом году завод планирует модернизировать производство, искать новые рынки сбыта, продолжать внедрять новые виды продукции, в том числе по направлению импортозамещения. "Тренд, связанный с импортозамещением, будет усиливаться со временем, поскольку даже в условиях рецессии российская промышленность достаточно развита для того, чтобы обеспечивать саму себя необходимыми технологиями. Таким образом, экономический смысл заказа западных аналогов продукции цветной металлообработки постепенно сходит на нет. В результате мы планируем увеличить выручку и чистую прибыль в 2017 году", - добавила Зубина.
В 2016 году предприятие продемонстрировало увеличение производственных показателей. Объем производства продукции ОАО "КУЗОЦМ" за год вырос на 4,1%, с 19,4 до 20,2 тыс. т. При этом объем проката цветных металлов вырос на 8,2% - с 16,6 до 18 тыс. т.
ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", входящий в группу компаний "Ренова", производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Продукция ОАО "КУЗОЦМ" широко используется во всех отраслях промышленности как в России, так и за ее пределами.