Полиция проверит обстоятельства природного пожара в уральском поселке Заря

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Полиция начала проверку в связи с природным пожаром в поселке Заря Алапаевского района Свердловской области. Огнем полностью уничтожен трехквартирный деревянный дом, также пострадало несколько квартир в двухэтажном 24-квартирном деревянном доме, сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.
"Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть территориального ОВД в 15:55 местного времени (13:55 мск). На место ЧП незамедлительно выехали наряды полиции, сыщики угрозыска, пять пожарных расчетов МЧС и представители местной администрации. Было установлено, что кто-то поджог сухую траву вблизи жилых домов, в результате чего огонь перекинулся на одноэтажный трехквартирный деревянный дом. В ходе начавшейся проверки полицейские выясняют, кто поджог траву, по одной из версий, это могли сделать подростки", - сказал Горелых.
Он уточнил, что сейчас решается вопрос о расселении людей из уничтоженного деревянного дома. Огнем также полностью уничтожено 10 надворных построек. Пожар охватил и двухэтажный деревянный 24-квартирный дом, из которого были эвакуированы 42 человека, в том числе дети.
Ранее сообщалось, что сжигание травы привело к пожару в поселке Заря Алапаевского района. Возгорание удалось локализовать на общей площади 300 кв. метров. Пострадавших нет. "Сейчас идет проливка конструкций", - отметил Горелых.