В Красноуральске загорелась трава вблизи закрытого химзавода, где производили взрывчатку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Вблизи закрытого бывшего химического завода в Красноуральске горит трава, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Там горит трава вдоль подъездных железнодорожных путей, никакой опасности нет", - сказала собеседница агентства, не уточнив площадь возгорания.

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На сегодняшний день на неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.