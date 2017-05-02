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В Красноуральске загорелась трава вблизи закрытого химзавода, где производили взрывчатку

Новости Урала
2 мая, 17:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

По данным МЧС, трава горит вдоль подъездных железнодорожных путей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Вблизи закрытого бывшего химического завода в Красноуральске горит трава, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Там горит трава вдоль подъездных железнодорожных путей, никакой опасности нет", - сказала собеседница агентства, не уточнив площадь возгорания.

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На сегодняшний день на неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.

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