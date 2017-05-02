Фестиваль "Дух огня-2018" планируется посвятить истории Югры и России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. XVI Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет в 2018 году в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), может быть посвящен популяризации многовековой истории Югры и России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кино - это универсальный инструмент осмысления и популяризации истории. Сейчас в отечественном кино наблюдается бум исторических лент, крупных кинопроизведений, которые обращаются к различным, в том числе, древнейшим периодам истории нашего государства. Полагаю, что этот запрос на историю может быть учтен в программе будущего кинофорума", - сказала глава региона Наталья Комарова на заседании оргкомитета кинофорума, отметив, что в 2018 году Югра отметит 825-летие возникновения первых югорских княжеств, свидетельства о которых были задокументированы в Повести временных лет и Новгородской летописи.

Президент киносмотра Сергей Соловьев дал положительную оценку фестивалю 2017 года. "Мне кажется, что фестиваль прошел хорошо, самое главное, что он прошел так, как мы этого хотели, количество случайностей было минимальным. Наш фестиваль обрел устойчивую форму культурного события, от которого все знают, чего ждать и чего ждать не надо. Во всяком случае, никогда за "Дух огня" мне не будет стыдно, все, что надо, мы сделали, теперь нужно развиваться дальше", - отметил Соловьев.

Председатель отборочной комиссии фестиваля, кинокритик Борис Нелепо добавил, что в этом году "Дух огня" впервые в своей истории "добрался до Москвы". В начале марта в столичном центре документального кино на Зубовском бульваре можно было посмотреть лучшие фестивальные картины и встретиться с режиссерами-участниками кинофестиваля. "Участниками заседания было решено продолжить эту практику и рассмотреть возможность организации "эха "Духа огня" в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль "Дух огня" был задуман зимой 2002 года. Автор замысла - кинорежиссер Сергей Соловьев - обсудил идею фестиваля с тогдашним губернатором ХМАО Александром Филипенко, который поддержал проведение киносмотра.

В этом году кинофестиваль прошел с 4 по 9 марта и стал площадкой для диалога кинематографистов из государств БРИКС. На 120 официальных киноплощадках за семь фестивальных дней состоялось 834 публичных киносеанса. Зрителям были продемонстрированы 173 киноленты из 25 стран мира. Участниками культурного проекта стали 48,3 тыс. человек, из них свыше 19 тыс. - дети.