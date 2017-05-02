Лесной пожар на площади 20 га около поселка на Урале при помощи военных вертолетов потушен

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Лесной пожар около поселка Кедровка Березовского городского округа Свердловской области потушен. Об этом ТАСС сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Пожар под Березовским потушен. В ликвидации участвовали более 100 военнослужащих, 10 единиц спецтехники при поддержке вертолетов армейской авиации. По данным воздушной разведки, площадь возгорания не превысила 20 га", - сказал Рощупкин.
Действия пожарных расчетов координировал региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что около поселка Кедровка, где расположен склад боеприпасов, бушует лесной пожар на площади 5 гектаров. Военные помешали лесному пожару распространиться, угрозы военным объектам не было.
По данным свердловского управления МЧС, для подвоза воды к месту пожара со станции Егоршино (Свердловская область) был задействован пожарный поезд Свердловской железной дороги и вертолет Ми-8 Красноярского авиационно- спасательного центра МЧС, дислоцирующийся в аэропорту Кольцово Екатеринбурга.