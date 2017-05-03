Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше тысячи жителей Челябинской области остались без электроэнергии из-за пожара

Новости Урала
3 мая, 9:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

Полное восстановление электроснабжения потребителей ожидается к 14:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Более тысячи жителей поселка Медведевка в Челябинской области остались без электроснабжения из-за природного пожара, приведшего к повреждению линии электропередачи, сообщили в пресс-службе "МРСК Урала".

"На данный момент без электроснабжения остаются 1342 жителя поселка Медведевка. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения потребителей по нормальной схеме - 14:00 (мск). Накануне вечером в результате возникновения низового природного пожара произошло повреждение линии электропередачи 35 кВ Таганай - Медведевка. Без электроснабжения остались жители посёлка Медведевка Кусинского района Челябинской области (1842 человека), а также несколько социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" уже восстановили электроснабжение домов 500 жителей поселка Медведевка и всех социально-значимых объектов.

"Две бригады энергетиков незамедлительно прибыли на место повреждения линии и приступили к аварийно-восстановительным работам. В течение нескольких часов все социально-значимые объекты и часть поселка Медведевка были запитаны от дизель-генераторов. Усилиями энергетиков были заменены две поврежденные от огня деревянные опоры. Аварийно-восстановительные работы идут в соответствии с графиком", - резюмировали в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
2
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
3
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама