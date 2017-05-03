Свыше тысячи жителей Челябинской области остались без электроэнергии из-за пожара

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Более тысячи жителей поселка Медведевка в Челябинской области остались без электроснабжения из-за природного пожара, приведшего к повреждению линии электропередачи, сообщили в пресс-службе "МРСК Урала".
"На данный момент без электроснабжения остаются 1342 жителя поселка Медведевка. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения потребителей по нормальной схеме - 14:00 (мск). Накануне вечером в результате возникновения низового природного пожара произошло повреждение линии электропередачи 35 кВ Таганай - Медведевка. Без электроснабжения остались жители посёлка Медведевка Кусинского района Челябинской области (1842 человека), а также несколько социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" уже восстановили электроснабжение домов 500 жителей поселка Медведевка и всех социально-значимых объектов.
"Две бригады энергетиков незамедлительно прибыли на место повреждения линии и приступили к аварийно-восстановительным работам. В течение нескольких часов все социально-значимые объекты и часть поселка Медведевка были запитаны от дизель-генераторов. Усилиями энергетиков были заменены две поврежденные от огня деревянные опоры. Аварийно-восстановительные работы идут в соответствии с графиком", - резюмировали в пресс-службе.