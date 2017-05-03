Лесной пожар около закрытого города в Челябинской области локализован на площади в 70 га

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Лесной пожар площадью 70 гектаров локализован около закрытого города Озерск Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Озерского городского округа Сергей Зюсь.
"На сегодняшний день можно говорить о локализации лесного пожара, остались небольшие очаги возгорания, но, я думаю, что сегодня все будет потушено. Общая площадь возгорания составила 70 га, в ликвидации ЧП участвовало 18 пожарных расчетов. Само возгорание было зарегистрировано на разъезде А - это лесная территория, приближенная к поселку Татыш около Озерска", - сказал он.
Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием, где расположено производственное объединение (ПО) "Маяк", которое является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.