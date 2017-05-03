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Болельщики "Урала" уже более 12 часов не могут вылететь из Сочи из-за проблем с самолетом

Новости Урала
3 мая, 11:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая./ТАСС

Вылет должен был состояться во вторник в 23:00 мск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая./ТАСС/. Вылет резервного борта "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Сочи за болельщиками футбольного клуба "Урал" перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могут вылететь домой из-за неисправности самолета уже более 12 часов - вылет должен был состояться во вторник в 23:00 мск. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло международного аэропорта Кольцово.

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Также информацию подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика, не уточнив причину переноса вылета.

Ранее ТАСС сообщал, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России 2 мая в 23:00 мск, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью. При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка. Люди размещены в гостинице.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".

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