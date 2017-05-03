Болельщики "Урала" уже более 12 часов не могут вылететь из Сочи из-за проблем с самолетом

В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"Сибирь 3 мая, 11:39
Санкт-Петербургские биологи разработали рекомендации по озеленению АрктикиНаука 3 мая, 11:27
Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на УимблдонСпорт 3 мая, 11:25
Боксерский бой Курбанов - Мосли отложен до декабряСпорт 3 мая, 11:21
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограниченияЭкономика и бизнес 3 мая, 11:14
Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестицидыСоциальная ответственность 3 мая, 11:10
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в КабулеМеждународная панорама 3 мая, 11:08
Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментовТранспорт 3 мая, 11:06
Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больницеСпорт 3 мая, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая./ТАСС/. Вылет резервного борта "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Сочи за болельщиками футбольного клуба "Урал" перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могут вылететь домой из-за неисправности самолета уже более 12 часов - вылет должен был состояться во вторник в 23:00 мск. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло международного аэропорта Кольцово.
Также информацию подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика, не уточнив причину переноса вылета.
Ранее ТАСС сообщал, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России 2 мая в 23:00 мск, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью. При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка. Люди размещены в гостинице.
Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".