Болельщики "Урала" уже более 12 часов не могут вылететь из Сочи из-за проблем с самолетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая./ТАСС/. Вылет резервного борта "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Сочи за болельщиками футбольного клуба "Урал" перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могут вылететь домой из-за неисправности самолета уже более 12 часов - вылет должен был состояться во вторник в 23:00 мск. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло международного аэропорта Кольцово.

Также информацию подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика, не уточнив причину переноса вылета.

Ранее ТАСС сообщал, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России 2 мая в 23:00 мск, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью. При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка. Люди размещены в гостинице.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".