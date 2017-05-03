Заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале в I квартале выросла почти на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Число новых случаев ВИЧ-инфекции в Свердловской области выросло почти на 10% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом говорится в отчете управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат).

"С января по март этого года зарегистрировано 828 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомного инфекционного статуса, вызванного вирусом иммунодефицита человека, из них у детей в возрасте до 14 лет включительно - 15 случаев", - сказано в отчете.

Для сравнения - в первом квартале 2016 года было зарегистрировано 756 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Рост составил 9,5%.

Ранее ТАСС сообщал, что в Екатеринбурге инфицировано 27 тыс. человек, что составляет 1,8% всего населения города. По мнению врачей, высокий уровень выявления ВИЧ-инфекции связан с тем, что по итогам 2016 года было обследовано большое число жителей - 23%.

По данным заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрея Юровских, в Свердловской области более 68 тыс. ВИЧ-инфицированных.