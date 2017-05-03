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Первый показ отреставрированного фильма Хуциева "Был месяц май" состоится в Екатеринбурге

Новости Урала
3 мая, 13:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

Картину представит известный актер Владимир Гостюхин, который сыграл в ней первую роль в кино, но его имя не значится в титрах

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Кадр из фильма "Был месяц май" режиссера Марлена Хуциева

Кадр из фильма "Был месяц май" режиссера Марлена Хуциева

© Стоп-кадр из фильма "Был месяц май"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Первый публичный показ отреставрированной копии фильма Марлена Хуциева "Был месяц май" состоится в Екатеринбурге в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина. Картину представит народный артист Республики Беларусь, лауреат государственных премий Владимир Гостюхин, для которого картина стала первой ролью в кино, сообщил ТАСС киновед, продюсер, руководитель киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслав Шмыров.

"8 мая в преддверии Дня Победы в киноклубе "Ельцин Центра" состоится первый публичный показ недавно отреставрированной Госфильмофондом копии фильма "Был месяц май". Это единственная телевизионная картина нашего киноклассика Марлена Хуциева, который в то время после своего вынужденного ухода с "Мосфильма" стал художественным руководителем только что созданного на Центральном телевидении творческого объединения "Экран", - сказал Шмыров.

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Киновед отметил, что премьера фильма состоялась в мае 1970 года, в этом же году за эту работу Хуциев получил премию за режиссуру на фестивале "Злата Прага". "Картина рассказывает о первых днях мира после Великой Отечественной войны, в ее основе - сценарий писателя-фронтовика Григория Бакланова. Уникально и то, что в ней снимался Петр Ефимович Тодоровский - реальный фронтовик, который на момент съемок был на 25 лет старше своего тогдашнего "победного" возраста 1945 года. Он снимался в своих настоящих орденах, и никого не смущало, что он на 25 лет старше остальных актеров", - отметил Шмыров.

Собеседник агентства добавил, что картина создавалась специально для Центрального телевидения. "Это кино отражает то телевидение, которого сегодня нет, не будем забывать, что эта тонкая картина большого мастера снималась для Центрального телевидения. Тогда не боялись, что зрителям будет непонятна тонкость человеческих взаимоотношений, отсутствие внешнего заразительного сюжета. Не боялись, потому что важнее было передать ощущение победы, отразить на экране реальный опыт, когда фронтовики впервые столкнулись с концлагерями", - отметил киновед.

Свою первую роль в кино в "Был месяц май" сыграл Владимир Гостюхин, но до сих пор неизвестно, почему его имя не значится в титрах. "Он сыграл небольшую, но заметную роль, Гостюхин вообще герой очень многих военных картин. 8 мая мы также покажем военную притчу Ларисы Шепитько по повести Василя Быкова - фильм "Восхождение" 1976 года, где Гостюхин играет партизана-предателя. Оба фильма ("Был месяц май" и "Восхождение") - это высокая классика", - добавил Шмыров.

В рамках кинопрограммы "Дню Победы посвящается" в "Ельцин Центре" также будет представлен хроникально-документальный фильм "Берлин" 1945 года о последнем решающем сражении с фашистской Германией, взятии Берлина и безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. В фильме использованы съемки 39 фронтовых кинооператоров, а также впервые использованы материалы немецкой кинохроники. "Вечер завершится концертом актрисы Натали Рожковой, звезда сериалов "Ликвидация" и "Исаев" исполнит популярные песни 1940-х и 1950-х годов", - сообщили в музее.

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