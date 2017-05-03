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МЧС: слабая профилактика привела к осложнению пожароопасной обстановки на Урале

Новости Урала
3 мая, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В пресс-службе ведомства сообщили, что "количество термоточек и возгораний в природной среде возросло в 3-5 раз" на территории Свердловской и Челябинской областей

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Неудовлетворительная профилактика послужила основанием для всплеска возгораний в Свердловской и Челябинской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

"Неудовлетворительная профилактика пожаров в весенне-летний период послужила основанием для всплеска возгораний в Свердловской и Челябинской областях: едва сложились неблагоприятные погодные условия, стало ветрено и сухо, - в населенных пунктах заполыхала трава, хозяйственные постройки, возникла угроза жилью", - отметили в СРЦ.

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"С учетом того, как в настоящее время развивается пожарная ситуация на Урале, можно говорить, что региональные и муниципальные власти проигнорировали рекомендации, которые предлагала межведомственная комиссия еще два месяца назад", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника СРЦ по государственной противопожарной службе Александра Еремеева.

"Мы подробно рассказывали о механизме формирования и порядке работы профилактических групп, в функции которых входит патрулирование территорий и своевременное пресечение возгораний. Мы советовали активно использовать административно-правовые рычаги, предусмотренные законодательством, опять же для пресечения случаев нарушения при обращении с огнем и недопущения возгораний. Мы предлагали и другие действенные методы превентивного характера, в том числе разъяснительную работу с населением. При должной организации этого процесса можно было не допустить ухудшения обстановки", - подчеркнул Еремеев.

В пресс-службе добавили, что "количество термоточек и возгораний в природной среде возросло в 3-5 раз" на территории указанных областей. Сибирский региональный центр МЧС России направляет в помощь уральским регионам не только авиационную технику для защиты населенных пунктов от угрозы огня: два вертолета Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200, но и оперативную группу от руководства Сибирского РЦ.

В СРЦ подчеркнули, что глава МЧС Владимир Пучков отметил, что после массовых пожаров в сибирских регионах выводов другими субъектами не сделано, и необходимо экстренно принимать все возможные меры профилактического характера. "Оперативная группа СРЦ проинспектирует профилактическую работу в субъектах, где происходит ежедневный прирост числа возгораний, готовность регионов к периоду лесных пожаров и тщательно разберется в причинах недобросовестного отношения представителей органов власти к обеспечению пожарной защиты населения и подведомственных территорий",- заключили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

 

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