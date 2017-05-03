Электроснабжение свыше тысячи жителей Челябинской области восстановлено в полном объеме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Электроснабжение более тысячи жителей поселка Медведевка в Челябинской области восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе "МРСК Урала". Ранее в среду сообщалось, что 1 тыс. 342 человека остались без электроснабжения из-за возникновения природного пожара, в результате которого произошло повреждение линии электропередачи.

"В 12:10 по местному времени специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" восстановили электроснабжение поселка Медведевка. Все потребители и социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - сказали в пресс-службе.