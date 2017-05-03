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Правозащитники на Урале предложили возвращать штрафы по испорченным видеофиксаторам

Новости Урала
3 мая, 15:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

Сейчас водители могут получить назад деньги только в случае обращения в правозащитную организацию

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© Сергей Бобылев/ТАСC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Правозащитники в Свердловской области предложили возвращать деньги водителям, оштрафованным за превышение скорости по неисправным приборам комплекса видеофиксации правонарушений. Сейчас водители могут получить назад деньги только в случае обращения в правозащитную организацию, а не по факту признания прибора неисправным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила председатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области Эльвира Дускаева.

"В России уже были зафиксированы случаи, когда измерительный прибор, фиксирующий превышение скорости автомобилей, был неисправен. Некоторые водители не согласились с такими административными протоколами о правонарушении и оспорили их, вернув себе уплаченный штраф. Однако, большинство водителей, оштрафованных по неисправному измерительному прибору, вернуть деньги не смогли, так как не обращались за помощью в силу разных причин. Поэтому мы предлагаем аннулировать штрафы водителей за превышения скорости, если видеофиксатор был испорчен, и возвращать им уплаченный штраф вне зависимости от того - обращался человек за помощью или нет", - сказала Дускаева.

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Она уточнила, что при действующем порядке получается так, что если водитель не заявил о претензии, то в случае технической неисправности измерительного прибора его штраф не аннулируется. "Но если общепризнанным фактом является неисправность измерительного прибора, то почему нельзя уплаченные по нему штрафы автоматически направить водителям и аннулировать их протоколы об административно правонарушении?", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, доказать неисправность видеофиксатора можно, обратившись в органы ГИБДД с просьбой предоставить сертификат поверки прибора. "В соответствии с законом "О защите прав потребителей" данная информация должна предоставляться водителю при первом же обращении", - отметила Дускаева.

По словам генерального директора крупнейшего центра метрологии в РФ "Уралтест" Геннадия Шахалевича, приборы видеофиксации подлежат периодической поверке. "Все они находятся в Едином реестре средств измерения и этим системам, я считаю, все-таки стоит доверять. На основании показаний этих приборов и налагаются штрафы", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС Шахалевич.

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