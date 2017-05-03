Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинский "Маяк" представил легендарные сериографии Энди Уорхола "Мэрилин" и "Цветы"

Новости Урала
3 мая, 15:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

В экспозицию вошли 30 работ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Информационный центр производственного объединения (ПО) "Маяк" (Озерск, Челябинская область, входит в Росатом) впервые представил жителям города творчество известного американского художника Энди Уорхола. В экспозицию вошли 30 работ, среди них - легендарные сериографии "Мэрилин", "Банка с супом "Кэмпбелл", "Цветы" и "Мао", сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В Информационном центре ПО "Маяк" открылась выставка работ Энди Уорхола. Они принадлежат частному коллекционеру из Екатеринбурга Олегу Гусеву. Зрителям представлены легендарные сериографии "Цветы", "Мэрилин", "Мао" и визитная карточка художника - "Банка с супом "Кэмпбелл", - сообщили там.

Смотрите также

Портрет Мао Цзэдуна кисти Уорхолла продан за $12,7 млн

Кроме того, жители Озерска увидят картины, созданные Уорхолом под впечатлением от советской культуры - "Красный Ленин" и "Черный Ленин", выставка продлится до 2 июня. "В рамках программы "Территория культуры Росатома" жители Озерска часто видят шедевры мирового изобразительного искусства. В предыдущие годы у нас были разноплановые экспозиции, например, работы Леона Бакста, Марка Шагала, Альбрехта Дюрера, Лукаса ван Лейдена, Уильяма Хогарта и Карло Маратти", - добавили там.

Информационный центр ПО "Маяк" действует с 1991 года. Он предназначен для проведения информационно- просветительской работы, направленной на изучение истории создания и развития предприятия и атомной промышленности, а также проведения встреч, дискуссий и круглых столов.

ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. Урановые регенераты, получаемые на радиохимическом заводе комбината и поставляемые на предприятия компании "ТВЭЛ", многие годы возвращаются в энергетику в виде "свежего" топлива.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
5
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
Темы дня
Загрузка...
Реклама