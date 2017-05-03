Челябинский "Маяк" представил легендарные сериографии Энди Уорхола "Мэрилин" и "Цветы"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Информационный центр производственного объединения (ПО) "Маяк" (Озерск, Челябинская область, входит в Росатом) впервые представил жителям города творчество известного американского художника Энди Уорхола. В экспозицию вошли 30 работ, среди них - легендарные сериографии "Мэрилин", "Банка с супом "Кэмпбелл", "Цветы" и "Мао", сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
"В Информационном центре ПО "Маяк" открылась выставка работ Энди Уорхола. Они принадлежат частному коллекционеру из Екатеринбурга Олегу Гусеву. Зрителям представлены легендарные сериографии "Цветы", "Мэрилин", "Мао" и визитная карточка художника - "Банка с супом "Кэмпбелл", - сообщили там.
Кроме того, жители Озерска увидят картины, созданные Уорхолом под впечатлением от советской культуры - "Красный Ленин" и "Черный Ленин", выставка продлится до 2 июня. "В рамках программы "Территория культуры Росатома" жители Озерска часто видят шедевры мирового изобразительного искусства. В предыдущие годы у нас были разноплановые экспозиции, например, работы Леона Бакста, Марка Шагала, Альбрехта Дюрера, Лукаса ван Лейдена, Уильяма Хогарта и Карло Маратти", - добавили там.
Информационный центр ПО "Маяк" действует с 1991 года. Он предназначен для проведения информационно- просветительской работы, направленной на изучение истории создания и развития предприятия и атомной промышленности, а также проведения встреч, дискуссий и круглых столов.
ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. Урановые регенераты, получаемые на радиохимическом заводе комбината и поставляемые на предприятия компании "ТВЭЛ", многие годы возвращаются в энергетику в виде "свежего" топлива.