Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась за сутки почти в пять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области увеличилась почти в 5 раз. В настоящее время в регионе действует 16 пожаров на площади 314 га, 2 мая огнем были охвачены 66 га, сообщил заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Александр Бережнов в ходе заседания комитета по чрезвычайным ситуациям в Екатеринбурге.

"Сейчас действует 16 пожаров, 10 из них локализованы, общая площадь действующих сейчас пожаров - 314 га. В течение сегодняшнего дня обнаружено 17 лесных пожаров на площади 251 га, ликвидировано 7 пожаров на площади 127 га, локализованы четыре лесных пожара", - сказал он.

По словам Бережнова, общее количество зарегистрированных лесных пожаров с начала пожароопасного сезона составляет 232 очага на площади 2 тыс. 856 га. "Из них на землях лесного фонда - 185 очагов на площади 2059 га, на землях оборонной безопасности - 12 очагов на площади 350 га, на землях населенных пунктов - 21 очаг на площади 182 га, на землях иных категорий - 14 очагов на площади 263 га", - отметил он.

2 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области составляла порядка 66 га. Всего было зарегистрировано пять действующих очагов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров увеличилось в 5 раз, а площадь - в 7,5 раза. Ранее сообщалось, что 2 мая огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые и хозяйственные постройки - инциденты были зафиксированы в поселке Заря в Алапаевском районе и под Екатеринбургом.