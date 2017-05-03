На Урале в ДТП с бензовозом погиб водитель скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Водитель скорой помощи погиб в ДТП с бензовозом на трассе Магнитогорск - Кизил в Челябинской области, сообщили корреспонденту ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло в 12:15 по местному времени - столкнулись карета скорой помощи и бензовоз на трассе Магнитогорск - Кизил. В результате происшествия погиб водитель скорой помощи 1963 года рождения. Водитель КамАЗа 1991 года рождения, а также пассажиры скорой помощи - женщина 1954 горда рождения и мужчина 1966 года рождения - получили травмы и были госпитализированы", - сказали в МВД.