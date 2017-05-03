На Урале горит склад с зерном на площади почти 1,5 тыс. кв. метров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Деревянный склад с зерном на площади почти 1,5 тыс. кв. метров горит в деревне Лаптева в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Пожарные принимают все меры по тушению огня в деревне Лаптева в Верхотурском городском округе. Горит деревянный склад с зерном, предварительная площадь пожара составляет 1400 кв. метров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в тушении пожара задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Причины возникновения пожара уточняются.