На Урале горит склад с зерном на площади почти 1,5 тыс. кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Деревянный склад с зерном на площади почти 1,5 тыс. кв. метров горит в деревне Лаптева в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожарные принимают все меры по тушению огня в деревне Лаптева в Верхотурском городском округе. Горит деревянный склад с зерном, предварительная площадь пожара составляет 1400 кв. метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Причины возникновения пожара уточняются.