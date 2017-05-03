Синоптики прогнозируют стабилизацию ситуации с лесными пожарами на Урале благодаря циклону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Приближающийся циклон, который принесет похолодание, дожди и мокрый снег, стабилизирует ситуацию с лесными пожарами в Свердловской области. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"По сообщениям уральского гидрометцентра, в ближайшие 10 дней будет преобладать воздействие циклона, в области похолодает, пройдут дожди, а в северных районах - мокрый снег. Такая погода должна способствовать стабилизации ситуации с пожарами", - сказали там.

По данным департамента, для обеспечения пожарной безопасности в южных и восточных районах Свердловской области поручено обеспечить незамедлительную переброску сил пожарно-химических станций из северных районов - Карпинска и Кушвы, а также авиационных сил из Ивделя, Серова и Сосьвы.

Ранее ТАСС сообщал, что площадь лесных пожаров на территории Свердловской области за сутки увеличилась почти в 5 раз. В настоящее время в регионе действует 16 пожаров на площади 314 га. В регион из Сибири переброшен вертолет Ми-8 и самолет-амфибия МЧС России. 2 мая огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые и хозяйственные постройки - инциденты были зафиксированы в поселке Заря в Алапаевском районе и под Екатеринбургом.

По данным департамента, в этом году областной бюджет практически на треть увеличил объем финансирования деятельности по охране уральских лесов от пожаров и выделил более 133 миллионов рублей. Всего на эту работу в 2017 году направят свыше 200 миллионов рублей.