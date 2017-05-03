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Гимназию в ХМАО закрыли на три недели из-за менингита

Новости Урала
3 мая, 19:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

На стационарном лечении находятся два ребенка с диагнозом энтеровирусный менингит

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Гимназия "Лаборатория Салахова" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра) закрылась на три недели из-за заболевания двух детей менингитом, сообщила корреспонденту ТАСС замдиректора департамента здравоохранения региона Ирина Винокурова.

"Гимназия "Лаборатория Салахова" в Сургуте была закрыта по предписанию окружного Управления Роспотребнадзора в прошлую пятницу 28 апреля. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся два ребенка с диагнозом энтеровирусный менингит, больше заболевших детей нет. Открытие учебного заведения зависит от инкубационного периода заболевания - это 21 день, таким образом, школа не будет работать до 17 мая", - сказала Винокурова.

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