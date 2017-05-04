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В Екатеринбурге горели деревянные постройки на площади 1 тыс. кв. м

Новости Урала
4 мая, 6:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Деревянные постройки на площади 1 тыс. кв. метров горели ночью в Екатеринбурге. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"По предварительной информации, горели деревянные строения, площадь пожара составила 1000 кв. м. В тушении пожара были задействованы 45 человек, 22 единицы пожарно- спасательной техники. Пожар потушен", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Принадлежность строений уточняют специалисты администрации.

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