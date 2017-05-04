В Екатеринбурге горели деревянные постройки на площади 1 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Деревянные постройки на площади 1 тыс. кв. метров горели ночью в Екатеринбурге. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"По предварительной информации, горели деревянные строения, площадь пожара составила 1000 кв. м. В тушении пожара были задействованы 45 человек, 22 единицы пожарно- спасательной техники. Пожар потушен", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Принадлежность строений уточняют специалисты администрации.