Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самая многочисленная колонна раритетной военной техники 9 мая пройдет на Урале

Новости Урала
4 мая, 8:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

По улицам Верхней Пышмы проедут 27 экспонатов времен Великой Отечественной войны из Музея военной техники УГМК

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Крупнейший в России частный музей военно-технического профиля - Музей Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма (Свердловская область), - выведет на торжественное шествие по случаю Дня Победы 27 единиц раритетной военной техники. Как рассказал ТАСС заместитель директора музея Кирилл Якимов, это будет самая большая историческая колонна в России 9 мая.

"В этом году по улицам Верхней Пышмы проедут 27 наших экспонатов времен Великой Отечественной войны - в России, а может и в мире себе такого позволить не может никто. Техники на ходу в нашем музее гораздо больше, но мы решили отказаться от мотоциклов и джипов: они постоянные участники предыдущих шествий. Зато будет знаменитая "Катюша", танки Победы Т-34, средний трехбашенный танк Т-28, тяжелый танк ИС-2 и многое другое. Отдельно необходимо упомянуть, что впервые в шествии примут участие самый массовый советский предвоенный бронеавтомобиль БА-20 и военный тягач на гусеничном ходу СТЗ-5", - рассказал заместитель директора музея.

После торжественного шествия по случаю Дня Победы военная техника вернется на свои постаменты в музей. В перспективе парадный расчет планируют собрать под одной крышей: для техники на ходу построят специальный павильон. Перед музеем стоит задача восстановить всю серийную гусеничную технику, которая была на вооружении Красной армии.

Смотрите также

Американский танк M3 "Генерал Ли" прибыл из Москвы в музей военной техники УГМК на Урале

Американский истребитель стал экспонатом музея военной техники УГМК

Аэросани времен ВОВ появились в музее военной техники УГМК

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатов
2
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%
3
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
4
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
5
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
6
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама