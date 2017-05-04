Самая многочисленная колонна раритетной военной техники 9 мая пройдет на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Крупнейший в России частный музей военно-технического профиля - Музей Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма (Свердловская область), - выведет на торжественное шествие по случаю Дня Победы 27 единиц раритетной военной техники. Как рассказал ТАСС заместитель директора музея Кирилл Якимов, это будет самая большая историческая колонна в России 9 мая.

"В этом году по улицам Верхней Пышмы проедут 27 наших экспонатов времен Великой Отечественной войны - в России, а может и в мире себе такого позволить не может никто. Техники на ходу в нашем музее гораздо больше, но мы решили отказаться от мотоциклов и джипов: они постоянные участники предыдущих шествий. Зато будет знаменитая "Катюша", танки Победы Т-34, средний трехбашенный танк Т-28, тяжелый танк ИС-2 и многое другое. Отдельно необходимо упомянуть, что впервые в шествии примут участие самый массовый советский предвоенный бронеавтомобиль БА-20 и военный тягач на гусеничном ходу СТЗ-5", - рассказал заместитель директора музея.

После торжественного шествия по случаю Дня Победы военная техника вернется на свои постаменты в музей. В перспективе парадный расчет планируют собрать под одной крышей: для техники на ходу построят специальный павильон. Перед музеем стоит задача восстановить всю серийную гусеничную технику, которая была на вооружении Красной армии.