Почти 30 лесных пожаров ликвидировано в Челябинской области за сутки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая./ТАСС/. Почти 30 пожаров на площади 368,1 га ликвидированы в Челябинской области за сутки, сообщили в ГУ лесами региона.
"За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 368,1 га. Восемь возгораний произошло в Шершневском (36,9 га) лесничестве, семь - в Кунашакском (113 га), пять - в Чебаркульском (113,4 га), по два - в Кусинском (20 га), Пластовском (6,3 га) и Уфалейском (39,7 га), по одному - в Аргаяшском (4,5 га), Брединском (21,8 га) и Красноармейском (12,5 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 654 человека, 179 единиц техники", - уточнили в управлении.
По данным на утро 4 мая, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 243 пожара на площади 2127,77 га. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 2046 человек и 867 единиц техники. С 30 апреля по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на территории региона введен особый противопожарный режим
Ранее ТАСС сообщал, что на всей территории области действует IV класс пожарной опасности. Введенный властями особый противопожарный режим не дает должного эффекта - ежедневно количество возгораний увеличивается на 20-30 очагов.