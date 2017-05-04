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В ХМАО закрыт подпольный цех с контрафактным алкоголем на 20 млн рублей

Новости Урала
4 мая, 9:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Производство находилось в промышленной зоне Сургута

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Полиция города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре) закрыла подпольный цех с контрафактным алкоголем на сумму, превышающую 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс- службе УМВД России по ХМАО - Югре.

"Было установлено, что в промышленной зоне Сургута функционирует цех по производству и розливу алкогольной продукции. Сотрудниками полиции изъято более 90 тыс. бутылок крепкой алкогольной продукции различного наименования, а также около 13,5 тыс. л спирта. По предварительным данным, стоимость партии превышает 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в производственном цехе обнаружена линия по розливу суррогата, около 1,5 тыс. коробок с пустой стеклотарой различного объема, более 100 коробок с пробками, а также 15 рулонов с акцизами и этикетками для бутылок. "В момент задержания розлив алкоголя осуществляли 7 граждан Таджикистана, находящиеся на территории РФ незаконно. Было установлено, что для производства известных марок водки использовалась вода из системы отопления, а также спирт, которые смешивались в пластмассовой бочке, в результате получалась жидкость с содержанием 35-38% алкоголя. В дальнейшем она вручную разливалась в тару, маркировалась и направлялась на реализацию", - отметили в ведомстве.

Полицейскими установлены шестеро жителей Сургута, организовавших подпольное производство. "По факту использования поддельных федеральных специальных марок, а также производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в отношении злоумышленников следственным управлением УМВД России по ХМАО - Югре возбуждены два уголовных дела <…>. В настоящее время в отношении одного из подозреваемых Сургутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в ведомстве.

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