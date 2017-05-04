Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Центральном военном округе опровергли информацию о пожаре возле авиабазы на Урале

Новости Урала
4 мая, 10:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что возле аэродрома недалеко от Каменска-Уральского бушует лесной пожар

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ опроверг информацию о лесном пожаре около аэродрома в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Никаких пожаров в окрестностях авиабазы "Каменск- Уральский" не отмечено, информация об угрозе военному объекту является вымыслом", - отметил Рощупкин.

Он уточнил, что в четверг летчики проводят тренировку воздушного парада. "Местность видна как на ладони, в окрестностях воинской части не отмечено ни дыма, ни огня. Пламя, от которого якобы скоро загорятся танки с керосином, очевидно, бушует в головах репортеров", - заявил Рощупкин.

Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что возле аэродрома около Каменска-Уральского Свердловской области бушует лесной пожар, который угрожает военной авиабазе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
Россия ограничила денежные переводы на Украину
3
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама