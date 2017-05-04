В Центральном военном округе опровергли информацию о пожаре возле авиабазы на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ опроверг информацию о лесном пожаре около аэродрома в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Никаких пожаров в окрестностях авиабазы "Каменск- Уральский" не отмечено, информация об угрозе военному объекту является вымыслом", - отметил Рощупкин.
Он уточнил, что в четверг летчики проводят тренировку воздушного парада. "Местность видна как на ладони, в окрестностях воинской части не отмечено ни дыма, ни огня. Пламя, от которого якобы скоро загорятся танки с керосином, очевидно, бушует в головах репортеров", - заявил Рощупкин.
Ранее в четверг местные СМИ сообщили, что возле аэродрома около Каменска-Уральского Свердловской области бушует лесной пожар, который угрожает военной авиабазе.