В Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за пожарной и паводковой ситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на территории Тюменской области из-за напряженной пожарной и паводковой ситуации, сообщила пресс-служба губернатора.

"Мера вызвана напряженной пожарной обстановкой в регионах страны, теплой сухой погодой в Тюменской области, а также угрозой затопления некоторых территорий региона. Мы должны эффективно подготовиться к этому периоду и ответить на все существующие вызовы", - говорится в сообщении пресс- службы со ссылкой на губернатора Владимира Якушева.

Согласно документу, который подписал глава субъекта, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, обязаны оперативно взаимодействовать по предупреждению ЧС, при необходимости обеспечить приведение всех сил и средств в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формировать оперативные группы, которые будут выдвинуты в предполагаемые районы их использования.

"Теперь в регионе помимо усиления контроля за пожароопасной обстановкой вводится круглосуточное дежурство руководителей, должностных лиц органов управления… Кроме того, организованы сбор, обработка и передача данных об угрозах возникновения ЧС вследствие пожаров и информирование жителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был введен режим ЧС, а режим повышенной готовности - в Ишиме, Ишимском и Викуловском районах Тюменской области. Всего с начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 60 лесных и 124 ландшафтных пожара, в том числе 42 в Тюменском районе и 24 на территории областной столицы.

Зарегистрированы 292 термические точки, 210 из которых - неконтролируемый пал. По данным властей, 90% возгораний происходят по вине людей.