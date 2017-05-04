Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за пожарной и паводковой ситуации

Новости Урала
4 мая, 10:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

В регионе вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на территории Тюменской области из-за напряженной пожарной и паводковой ситуации, сообщила пресс-служба губернатора.

"Мера вызвана напряженной пожарной обстановкой в регионах страны, теплой сухой погодой в Тюменской области, а также угрозой затопления некоторых территорий региона. Мы должны эффективно подготовиться к этому периоду и ответить на все существующие вызовы", - говорится в сообщении пресс- службы со ссылкой на губернатора Владимира Якушева.

Согласно документу, который подписал глава субъекта, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, обязаны оперативно взаимодействовать по предупреждению ЧС, при необходимости обеспечить приведение всех сил и средств в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формировать оперативные группы, которые будут выдвинуты в предполагаемые районы их использования.

"Теперь в регионе помимо усиления контроля за пожароопасной обстановкой вводится круглосуточное дежурство руководителей, должностных лиц органов управления… Кроме того, организованы сбор, обработка и передача данных об угрозах возникновения ЧС вследствие пожаров и информирование жителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был введен режим ЧС, а режим повышенной готовности - в Ишиме, Ишимском и Викуловском районах Тюменской области. Всего с начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 60 лесных и 124 ландшафтных пожара, в том числе 42 в Тюменском районе и 24 на территории областной столицы.

Зарегистрированы 292 термические точки, 210 из которых - неконтролируемый пал. По данным властей, 90% возгораний происходят по вине людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама