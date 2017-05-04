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Военные ЦВО завершили ремонт танков времен Великой Отечественной войны в Таджикистане

Новости Урала
4 мая, 11:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

ИС-2 и Т-34-85 установлены в Душанбе и Турсунзаде

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Военные 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, завершили ремонт танков ИС-2 и Т-34-85 в Душанбе и Турсунзаде. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Российские военнослужащие в Таджикистане завершили ремонт и покраску боевых танков ИС-2 и Т-34-85, установленных в городах Душанбе и Турсунзаде. Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения произвели покраску боевой машины, сварочные работы, обслуживание узлов и агрегатов, очистку от следов коррозии, а также нанесли опознавательные знаки", - говорится в сообщении.

Ровно 30 лет назад танк ИС-2 был установлен перед стелой героев на площади Победы в центре Душанбе. Машина прошла Вторую мировою войну, участвовала в сражениях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей 2-го Белорусского фронта.

"Второй легендарный танк Т-34-85 занял почетное место в том же году в парке Победы города Турсунзаде и участвовал в боях за освобождение Венгрии и Австрии, а также в битве за Берлин", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что российские военные примут участие в Параде Победы в Душанбе.

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