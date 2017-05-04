В Тюмени разрабатывают матрицу для процессора, работающего по принципу мозга человека

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разрабатывают матрицу, которая в дальнейшем может стать основой для построения нейроморфного процессора, работающего по принципу человеческого мозга, сообщили в пресс-службе вуза.
"Мы закончили разработку сверхбольшой 3D-логической матрицы и приступили к созданию многослойной запоминающей матрицы. Такие матрицы можно изготавливать с помощью вакуумной нанотехнологии. Это позволяет создать сверхбольшие многослойные логическую и запоминающую матрицы с высокой степенью интеграции элементов, которые являются основой для построения нейроморфного процессора", - цитирует пресс-служба заведующего лабораторией пучково- плазменных технологий ТюмГУ Александра Писарева.
Там отметили, что результаты по созданию электрической схемы программируемого микропроцессора с ассоциативными функциями уже представлены в Москве на конференции Нанотехнологического общества России.
"Для создания электрической схемы нейропроцессора требуется разработка отдельных его узлов: запоминающее устройство, коммутатор логических схем, драйверы. Исходя из большой архитектуры нейропроцессора и соответствующего большого количества элементов в электрической схеме, к этим узлам предъявляются общие требования: высокая интеграция элементов при объединении их в сверхбольшую матрицу, минимизация площади, которую занимает ячейка матрицы на кристалле, высокие быстродействие и энергоэффективность", - отметил руководитель научно-образовательного центра (НОЦ) "Нанотехнологии" профессор Сергей Удовиченко.
НОЦ "Нанотехнологии" создан в 2011 году в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие инфраструктуры НАНОиндустрии". Основные направления деятельности НОЦ - создание и исследование материалов и устройств для оптоэлектроники и информационных технологий в наноэлектронике.
Ранее в центре был реализован проект по разработке излучающего наноматериала для оптоэлектронных интегральных схем, поддержанный Международным грантом (Россия - Белоруссия) Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Тогда был создан лабораторный образец микросхемы для компьютеров нового поколения, нейросетей и искусственного интеллекта.