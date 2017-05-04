Крупнейшую в СССР барахолку возродят в Екатеринбурге в "Ночь музеев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Атмосфера "Шувакиша" - крупнейшей в СССР барахолки, созданной на окраине Свердловска в восьмидесятые годы, будет воссоздана в Екатеринбурге в "Ночь музеев-2017" во дворе Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО). Об этом ТАСС сообщили организаторы акции.

"Шувакиш" в свое время был крупнейшей в СССР барахолкой, на которой в восьмидесятые годы можно было найти любые дефицитные импортные товары - джинсы, кроссовки, спортивные костюмы, виниловые пластинки и многое другое от жевательной резинки до автомобиля. В "Ночь музеев" в Екатеринбурге мы хотим воссоздать атмосферу этого рынка, для этого объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени. Каждый сможет принести что-то свое - старые джинсы-бананы, китайские джемперы, спортивный костюм, дождевик, а также купить или продать и просто рассказать историю про дорогую для себя вещь восьмидесятых годов", - сказали в ГЦСИ.

На вечере своими воспоминаниями поделятся люди, которые были фарцовщиками. "Мы рассмотрим не только рыночный аспект этого яркого явления, но и музыкальный, литературный, журналистский. Прозвучат воспоминания людей, которые там были, на чьи вкусы повлиял "Шувакиш", - пояснили организаторы акции.

В ГЦСИ также отметили, что акция в память о "Шувакише" перекликается с индустриальными снимками фотографа-авангардиста Александра Родченко, которые сегодня представлены в центре. "Мы анализируем, насколько совместимы экология и индустриализация. "Шувакиш" также объединил в себе экологию, искусство и индустриализацию", - пояснили организаторы.

"Шувакиш" образовался в восьмидесятые годы неподалеку от одноименного пригородного поселка Свердловска. "В СССР этот рынок стал уникальным культурным явлением. В условиях железного занавеса здесь зародилась собственная рыночная экономика с элементами международной торговли и совершенно новая культура потребительства", - добавили в ГЦСИ.