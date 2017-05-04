Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейшую в СССР барахолку возродят в Екатеринбурге в "Ночь музеев"

Новости Урала
4 мая, 11:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

В Уральском филиале ГЦСИ объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Атмосфера "Шувакиша" - крупнейшей в СССР барахолки, созданной на окраине Свердловска в восьмидесятые годы, будет воссоздана в Екатеринбурге в "Ночь музеев-2017" во дворе Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО). Об этом ТАСС сообщили организаторы акции.

"Шувакиш" в свое время был крупнейшей в СССР барахолкой, на которой в восьмидесятые годы можно было найти любые дефицитные импортные товары - джинсы, кроссовки, спортивные костюмы, виниловые пластинки и многое другое от жевательной резинки до автомобиля. В "Ночь музеев" в Екатеринбурге мы хотим воссоздать атмосферу этого рынка, для этого объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени. Каждый сможет принести что-то свое - старые джинсы-бананы, китайские джемперы, спортивный костюм, дождевик, а также купить или продать и просто рассказать историю про дорогую для себя вещь восьмидесятых годов", - сказали в ГЦСИ.

На вечере своими воспоминаниями поделятся люди, которые были фарцовщиками. "Мы рассмотрим не только рыночный аспект этого яркого явления, но и музыкальный, литературный, журналистский. Прозвучат воспоминания людей, которые там были, на чьи вкусы повлиял "Шувакиш", - пояснили организаторы акции.

В ГЦСИ также отметили, что акция в память о "Шувакише" перекликается с индустриальными снимками фотографа-авангардиста Александра Родченко, которые сегодня представлены в центре. "Мы анализируем, насколько совместимы экология и индустриализация. "Шувакиш" также объединил в себе экологию, искусство и индустриализацию", - пояснили организаторы.

"Шувакиш" образовался в восьмидесятые годы неподалеку от одноименного пригородного поселка Свердловска. "В СССР этот рынок стал уникальным культурным явлением. В условиях железного занавеса здесь зародилась собственная рыночная экономика с элементами международной торговли и совершенно новая культура потребительства", - добавили в ГЦСИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама